Запад корежит от участия России в Венецианской биеннале, заявила Захарова

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Культуру на Западе рассматривают как идеологический инструмент, поэтому их так корежит участие России в Венецианской биеннале в этом году, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Россия примет участие в Венецианской биеннале после четырехлетнего перерыва с проектом "Дерево укоренено в небе". Из-за этого Еврокомиссия уведомила Венецианскую биеннале о приостановке финансирования в размере двух миллионов евро.
"Посмотрите, как корежит их (Запад - ред.) от Венецианского биеннале. Какие страсти вокруг этого, не на жизнь, а на смерть идет битва", - сказала Захарова, добавив, что культуру на Западе рассматривают как идеологический инструмент.
Киев возмутило участие России в Венецианской Биеннале
9 марта, 00:17