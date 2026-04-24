Запад закрывает глаза на украинские преступления, заявила Захарова

ИЖЕВСК, 24 апр – РИА Новости. Запад закрывает глаза на преступления киевского режима, но почему-то высказывает недовольство, когда его критикуют в России, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Ничего из этого они не видят, но при этом посмотрите, как остро реагируют, когда их называют за их спонсирование прямое, денежное, политическое… террористического киевского режима нужными и правильными словами. Посмотрите, как им не нравится", - сказала она в ходе брифинга.
Запад поддерживает террористов на Украине, политически аплодирует Владимиру Зеленскому за атаки по российским гражданским объектам, поэтому негативная реакция в их адрес вполне заслуженная.
"Получите и распишитесь", - добавила Захарова.
"Хочется предоставить здесь слово Владимиру Соловьеву, который правильно подбирает, периодически давая им характеристики, слова", - подчеркнула она.