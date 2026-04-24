Захарова ответила на претензии НАТО к России и Китаю - РИА Новости, 24.04.2026
15:25 24.04.2026
Захарова ответила на претензии НАТО к России и Китаю

Захарова ответила на претензии НАТО к РФ и КНР оговоркой "на воре и шапка горит"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Захарова назвала претензии НАТО к России и Китаю о якобы несоблюдении ДНЯО смешными.
  • Она отметила, что Запад регулярно обвиняет Россию в "безответственной ядерной риторике", не предъявляя доказательств.
  • На воре и шапка горит, добавила представитель МИД, комментируя обвинения со стороны альянса.
ИЖЕВСК, 24 апр – РИА Новости. Претензии НАТО к России и Китаю о якобы несоблюдении Договора о нераспространении ядерного оружия смешны и характеризуются одной фразой – на воре и шапка горит, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По данным, на которые ссылается Захарова, ранее в Североатлантическом альянсе сделали коллективное заявление, где бездоказательно обвинили Россию и Китай в несоблюдении Договора о нераспространении ядерного оружия.
«
"Это действительно очень смешно, потому что характеризуется это одной фразой: на воре и шапка горит. Лучше не скажешь", - сказала она в ходе брифинга.
Как отметила Захарова, Запад уже неоднократно пытался навесить токсичные ярлыки и регулярно обвиняет Россию в "безответственной ядерной риторике", не предъявляя при этом каких-либо доказательств. В то же время Москва ответственно подходит даже к упоминанию темы ядерного оружия в публичном пространстве.
По словам Захаровой, голословные обвинения являются традиционным инструментом Запада в политической и информационной работе. "В преддверии обзорной конференции по ДНЯО этот тезис был в очередной раз озвучен для того, чтобы создать определенные предпосылки для критики или просто такого агрессивного риторического наступления на нашу страну", - добавила она.
Одиннадцатая конференция по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) пройдет в Нью-Йорке с 27 апреля по 22 мая.
