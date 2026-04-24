Захарова ответила на претензии НАТО к России и Китаю

ИЖЕВСК, 24 апр – РИА Новости. Претензии НАТО к России и Китаю о якобы несоблюдении Договора о нераспространении ядерного оружия смешны и характеризуются одной фразой – на воре и шапка горит, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Это действительно очень смешно, потому что характеризуется это одной фразой: на воре и шапка горит. Лучше не скажешь", - сказала она в ходе брифинга.

По словам Захаровой, голословные обвинения являются традиционным инструментом Запада в политической и информационной работе. "В преддверии обзорной конференции по ДНЯО этот тезис был в очередной раз озвучен для того, чтобы создать определенные предпосылки для критики или просто такого агрессивного риторического наступления на нашу страну", - добавила она.