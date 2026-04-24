Захарова оценила стремление ЕС ограничить экспорт углеводородов из России

ИЖЕВСК, 24 апр - РИА Новости. Стремление ЕС ограничить экспорт углеводородов из РФ даже в условиях их дефицита в мире самоубийственно, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Захарова отметила, что все что делают страны Запада в вопросе ограничения российского экспорта углеводородного сырья, происходит в условиях глобального энергетического кризиса и остро ощущаемой во всех регионах мира нехватки доступных ресурсов.
"Страны, как их называют западники, "третьего мира", они не могут поверить своим глазам, что те государства, которые учили их как быть цивилизованными, учили их жизни, учили их бизнесу и экономике, принимают абсолютно самоубийственные для себя решения", - сказала она в ходе еженедельного брифинга.