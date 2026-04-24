Захарова оценила стремление ЕС ограничить экспорт углеводородов из России - РИА Новости, 24.04.2026
14:53 24.04.2026
Захарова оценила стремление ЕС ограничить экспорт углеводородов из России

Захарова назвала стремление ЕС ограничить экспорт углеводородов самоубийственным

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Захарова назвала стремление ЕС ограничить экспорт углеводородов из России самоубийственным.
  • Она напомнила, что действия Запада по ограничению российского экспорта происходят в условиях глобального энергетического кризиса и нехватки доступных ресурсов.
  • Представитель МИД заявила, что страны "третьего мира" не могут поверить, что Запад принимает "абсолютно самоубийственные для себя решения".
ИЖЕВСК, 24 апр - РИА Новости. Стремление ЕС ограничить экспорт углеводородов из РФ даже в условиях их дефицита в мире самоубийственно, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Захарова отметила, что все что делают страны Запада в вопросе ограничения российского экспорта углеводородного сырья, происходит в условиях глобального энергетического кризиса и остро ощущаемой во всех регионах мира нехватки доступных ресурсов.
«
"Страны, как их называют западники, "третьего мира", они не могут поверить своим глазам, что те государства, которые учили их как быть цивилизованными, учили их жизни, учили их бизнесу и экономике, принимают абсолютно самоубийственные для себя решения", - сказала она в ходе еженедельного брифинга.
