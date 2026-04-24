Россия будет судить о новых властях Болгарии по их делам, заявила Захарова - РИА Новости, 24.04.2026
14:44 24.04.2026
Россия будет судить о новых властях Болгарии по их делам, заявила Захарова

Захарова: РФ будет наблюдать за шагами новых властей Болгарии и судить по делам

© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Архивное фото
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия будет судить о новых властях Болгарии по их конкретным делам, заявила Мария Захарова.
  • Она отметила, что Румен Радев ранее демонстрировал взвешенный подход к мировым проблемам.
  • Представитель МИД России заявила о этом на брифинге, комментируя результаты парламентских выборов в Болгарии.
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Россия будет наблюдать за шагами нового руководства Болгарии и судить о нем по конкретным делам, хотя победивший на парламентских выборах Румен Радев ранее демонстрировал взвешенный подход к мировым проблемам, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы, как и во всех остальных случаях, будем исходить из тех конкретных шагов, которые будет предпринимать новое болгарское руководство, будем судить по конкретным делам и именно так формировать свое мнение", - сказала Захарова на брифинге, комментируя результаты парламентских выборов в Болгарии.
Радев, ранее занимавший должность президента страны, проводил политику, основанную на национальных интересах Болгарии, отметила Захарова. Россия готова к сотрудничеству со странами, выступающими за свои национальные интересы и уважающими интересы других стран, добавила она.
"На посту главы государства он (Радев - ред.) себя проявлял как сторонник ответственной внешней политики... Будучи президентом (ранее), он продемонстрировал взвешенный подход к мировым проблемам, включая и спровоцированный - подчеркну: не нами - кризис в отношениях между РФ и коллективным Западом", - подчеркнула Захарова.
Парламентские выборы состоялись в Болгарии 19 апреля. На них победил избирательный блок "Прогрессивная Болгария", возглавляемый Радевым. Он неоднократно выступал против предоставления военной помощи Киеву, а также за переоценку подхода Европы к спецоперации РФ на Украине и возвращение к дипломатии.
