Россия будет судить о новых властях Болгарии по их делам, заявила Захарова

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Россия будет наблюдать за шагами нового руководства Болгарии и судить о нем по конкретным делам, хотя победивший на парламентских выборах Румен Радев ранее демонстрировал взвешенный подход к мировым проблемам, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"На посту главы государства он (Радев - ред.) себя проявлял как сторонник ответственной внешней политики... Будучи президентом (ранее), он продемонстрировал взвешенный подход к мировым проблемам, включая и спровоцированный - подчеркну: не нами - кризис в отношениях между РФ и коллективным Западом", - подчеркнула Захарова.