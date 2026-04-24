Захарова прокомментировала интервью бельгийского военачальника

ИЖЕВСК, 24 апр - РИА Новости. Глава ВС Бельгии Фредерик Вансина пытается оправдать траты на милитаризацию вбросами о некой российской угрозе в адрес Европы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Зачем же бельгийский военачальник все это несет? Смысл подобных пассажей очевиден: они нужны лишь для того, чтобы под предлогом российской угрозы оправдать масштабные финансовые вливания в милитаризацию Европы", - сказала дипломат.
Официальный представитель МИД РФ отметила, что "сенсационное известие" Вансины о якобы признании Россией Нарвской народной республики на территории Эстонии - это дезинформация и откровенная ложь. Подобные высказывания вызывают сомнения не столько в компетентности оборонного ведомства королевства, сколько в здоровье его представителей.
"Хочется спросить, что он употреблял накануне этого интервью", - прокомментировала Захарова.
Руководство Бельгии, как отметила дипломат, уже не в состоянии объяснить своим гражданам необходимость наращивания своего боевого потенциала и связанных с ним трат, ведь объективных причин для этого нет. Поэтому им приходится придумывать мнимую угрозу со стороны России, подчеркнула Захарова.