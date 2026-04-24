ЕС в Армении попытается повлиять на парламентские выборы, заявила Захарова - РИА Новости, 24.04.2026
13:30 24.04.2026 (обновлено: 13:52 24.04.2026)
ЕС в Армении попытается повлиять на парламентские выборы, заявила Захарова

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Европейский союз гражданской миссией в Армении попытается повлиять на исход парламентских выборов.
  • По словам Захаровой, ЕС будет пытаться вмешиваться во внутренние дела Армении под предлогом отслеживания незаконных финансовых потоков и противодействия кибер-атакам.
  • МИД Армении приветствовал решение совета Европейского Союза о развертывании новой гражданской миссии Евросоюза в республике.
ИЖЕВСК, 24 апр - РИА Новости. Европейский союз гражданской миссией в Армении попытается повлиять на исход парламентских выборов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Под предлогом отслеживания незаконных финансовых потоков и противодействия кибер-атакам, манипулирования информацией и информационным вмешательством со стороны третьих стран, ЕС будет пытаться вмешиваться во внутренние дела Армении, в том числе, а мы Европейский союз неплохо знаем, исключать этого нельзя ни в коем случае, будут желать и желают повлиять на исход парламентских выборов 7 июля", - сказала Захарова на брифинге.
Она добавила, что новый механизм ЕС предоставит Брюсселю дополнительные рычаги воздействия на армянские министерства и национальные институты.
МИД Армении приветствовал решение совета Европейского Союза о развертывании в республике новой гражданской миссии Евросоюза якобы для противодействия гибридным угрозам. Отмечается, что миссия будет работать два года, и в рамках своей деятельности якобы будет способствовать развитию институционального потенциала в вышеупомянутых областях, а также "повышению устойчивости армянского общества перед лицом текущих вызовов".
