Захарова рассказала, как столкнулась с местными мерами досмотра в Израиле

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мария Захарова рассказала, что по прилете в Израиль она столкнулась с местными мерами досмотра.
- После досмотра багажа в Израиле Мария Захарова получила «не тот чемодан, который собирала в Москве», но отнеслась с пониманием к этим мерам.
ИЖЕВСК, 24 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что по прилете в Израиль в прошлом столкнулась с местными мерами досмотра, но отнеслась к ним с пониманием.
"В каждой стране есть свои процедуры пересечения границы иностранцами. Помню, когда лично приезжала в Израиль, независимо от того, с каким ты паспортом - дипломатическим, общегражданским, служебным - к тебе применяются соответствующие меры", - сказала она в ходе брифинга.
Захарова объяснила, что после досмотра багажа в Израиле получила "не тот чемодан, который собирала в Москве", но отнеслась с пониманием к этим мерам.