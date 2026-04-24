Захарова высказалась об осквернении статуи Христа израильским военным

ИЖЕВСК, 24 апр - РИА Новости. Разрушение статуи Христа в Ливане военным Израиля является актом вандализма, при этом в этой ситуации важны извинения властей страны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее ливанский информационный портал Lebanon Debate сообщал, что израильский военный разбил статую Иисуса Христа в поселении Дибель на юге Ливана. Армия Израиля, комментируя инцидент в ливанском Дибле, заявила, что подобные действия не соответствуют принципам израильских вооруженных сил и в связи с произошедшим будет проведено расследование.
«
"Разрушение израильским военнослужащим статуи Христа в поселении Дибель на юге Ливана является актом вандализма, не может быть ничем оправдано, но самое важное, на мой взгляд, в этой истории то, что руководство государства Израиль, министерство иностранных дел Израиля, представители ЦАХАЛ уже принесли публичные извинения в связи с данным инцидентом", - сказала Захарова в ходе еженедельного брифинга.
В начале апреля митрополит Тирский и Сидонский Антиохийской православной церкви Илия Кфури рассказал РИА Новости, что в ходе нынешнего конфликта был атакован Израилем православный монастырь Дейр-Мимас на юге Ливана. В числе прочего были атакованы священнослужители и разрушены церкви в разных населенных пунктах юга Ливана.
