Захарова прокомментировала приостановку передачи островов Чагос Маврикию
13:18 24.04.2026 (обновлено: 13:53 24.04.2026)
Захарова прокомментировала приостановку передачи островов Чагос Маврикию

Захарова назвала ненадежной передачу Маврикию островов Чагос

Официальный представитель МИД России Мария Захарова
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Правительство Британии приостановило процесс передачи островов Чагос Маврикию из-за позиции США.
  • Мария Захарова заявила, что любые договоренности с англосаксами ненадежны.
  • Соглашение о передаче Маврикию суверенитета над архипелагом Чагос вызвало критику со стороны США.
ИЖЕВСК, 24 апр - РИА Новости. Приостановка правительством Британии процесса передачи островов Чагос Маврикию из-за позиции США подтверждает ненадежность англосаксов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее газета Times со ссылкой на источники сообщила, что британские власти отозвали закон о ратификации соглашения о передаче Маврикию островов Чагос на фоне критики этой сделки со стороны руководства США.
"Сюжет с Чагосом вновь подтверждает известную истину: любые договоренности с англосаксами, увы, ненадежны", - сказала Захарова на брифинге.
Великобритания 3 октября 2024 года объявила о соглашении по передаче Маврикию суверенитета над архипелагом Чагос, включая остров Диего-Гарсия. Соглашение вызвало критику американской стороны, после того как Великобритания не сразу предоставила американским бомбардировщикам доступ к базе для осуществления ударов по Ирану.
