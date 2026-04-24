Захарова прокомментировала приостановку передачи островов Чагос Маврикию

ИЖЕВСК, 24 апр - РИА Новости. Приостановка правительством Британии процесса передачи островов Чагос Маврикию из-за позиции США подтверждает ненадежность англосаксов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее газета Times со ссылкой на источники сообщила, что британские власти отозвали закон о ратификации соглашения о передаче Маврикию островов Чагос на фоне критики этой сделки со стороны руководства США.
"Сюжет с Чагосом вновь подтверждает известную истину: любые договоренности с англосаксами, увы, ненадежны", - сказала Захарова на брифинге.
Великобритания 3 октября 2024 года объявила о соглашении по передаче Маврикию суверенитета над архипелагом Чагос, включая остров Диего-Гарсия. Соглашение вызвало критику американской стороны, после того как Великобритания не сразу предоставила американским бомбардировщикам доступ к базе для осуществления ударов по Ирану.