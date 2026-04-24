13:50 24.04.2026
Украинские радикалы собирают данные о россиянах в Европе, заявила Захарова

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские радикалы ведут сбор информации о российских гражданах, проживающих в Европе, заявила Мария Захарова.
  • Распространение таких данных напрямую угрожает безопасности российских граждан, подчеркнула дипломат.
ИЖЕВСК, 24 апр - РИА Новости. Украинские радикалы ведут сбор информации о российских граждан, проживающих в Европе, а затем формируют черные списки и выкладывают персональную информацию, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"К нам поступают сообщения от россиян в странах Европейского Союза, которые обеспокоены давлением на них со стороны проживающих в Европе украинских националистов, которые ведут сбор информации о наших гражданах. На основе этих данных формируют некие черные списки, выкладывают их персональные данные, включая фотографии, адреса, выкладывают это все в сеть, на специально созданных для этого ресурсах", - сказала дипломат в ходе брифинга.
По ее словам, распространение такой информации напрямую угрожает безопасности российских граждан, особенно на фоне регулярных угроз в адрес мирного населения России со стороны киевского режима.
"Поэтому с какой целью собираются персональные информации и публикуются в Европе украинскими гражданами в отношении российских граждан, мы тоже прекрасно понимаем - никаких иллюзий у нас нет. Мы понимаем, что это не соцопросы... Запугивание, угрозы, шантаж - это как раз фирменный почерк верхушки киевского режима", - подчеркнула Захарова.
