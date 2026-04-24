13:21 24.04.2026 (обновлено: 15:01 24.04.2026)
Во Франции устроили травлю журналистов после интервью Лаврова

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Захарова рассказала о травле, с которой столкнулись французские журналисты во Франции после интервью с Лавровым.
  • В этой связи она выразила удивление по поводу высказывания посла Николя де Ривьера о свободе слова во Франции.
  • При этом, по ее мнению, французский документальный фильм о насильственной мобилизации на Украине так и останется без внимания.
ИЖЕВСК, 24 апр — РИА Новости. Представитель МИД Мария Захарова рассказала о травле, с которой столкнулись журналисты во Франции после интервью с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Особенно поразительными она сочла слова посла в Москве Николя де Ривьера о том, что французские журналисты свободны говорить с кем угодно.
"Да как же они могут брать интервью у российских представителей, когда потом они еще пару недель должны оправдываться перед всеми во Франции, вот этими агрессивно настроенными якобы общественными деятелями, за которыми мы, конечно, знаем, кто стоит, в том, что они просто задали вопрос", — сказала дипломат.
Она также напомнила, что на днях группа работников прессы из Франции стала свидетелями насильственной мобилизации украинцев.
"Интересно, получит ли снятый французскими журналистами вот этот материал документальный <...> какой-нибудь международный приз за свободу или достоверность?" — поинтересовалась Захарова.
Они снимали документальный фильм про массовое дезертирство, при этом водителя и переводчика задержали.
