МИД назвал идею создать новый антироссийский блок в Европе безумной

ИЖЕВСК, 24 апр – РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала безумной идею создания в Европе нового блока без США, которую продвигает Владимир Зеленский, чтобы собрать силы европейцев "в милитаристский кулак" против России.
"Теперь они всерьез слушают Зеленского, который предлагает им создать некий агрессивный кулак для того, чтобы в центре европейского континента начать кровопролитие. Это безумно", - сказала она в ходе брифинга.
Как отметила Захарова, цель Зеленского – объединение военных потенциалов стран Европы в милитаристский кулак, во главе которого он рассчитывает встать. Далее он рассчитывает направить этот кулак в "поход" на Россию.
При этом официальный представитель МИД РФ обратила внимание, что нежелание европейцев увидеть риски, которые влечет подобное сотрудничество с Киевом, удивляет.
"Киевский режим объективно может экспортировать и распространить наихудшие человеконенавистнические практики, которые он обкатывает на украинском народе", - сказала она.
ЕС сам поставил себя в уязвимое положение, заявили в МИД
23 апреля, 08:05