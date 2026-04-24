13:19 24.04.2026 (обновлено: 13:20 24.04.2026)
МИД назвал идею создать новый антироссийский блок в Европе безумной

Захарова назвала идею создать новый антироссийский блок в Европе безумной

Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Захарова назвала безумной идею Зеленского создать в Европе новый блок без США.
  • По ее словам, цель главы киевского — объединить военные потенциалы стран и направить их против России.
ИЖЕВСК, 24 апр – РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала безумной идею создания в Европе нового блока без США, которую продвигает Владимир Зеленский, чтобы собрать силы европейцев "в милитаристский кулак" против России.
Как напомнила Захарова, Россия много лет уговаривала страны ЕС объединить мирные потенциалы и создать общее пространство сотрудничества, однако этот план отвергли.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
Захарова сравнила поведение представителей ЕС с поросенком из сказки
16 апреля, 19:12
"Теперь они всерьез слушают Зеленского, который предлагает им создать некий агрессивный кулак для того, чтобы в центре европейского континента начать кровопролитие. Это безумно", - сказала она в ходе брифинга.
Как отметила Захарова, цель Зеленского – объединение военных потенциалов стран Европы в милитаристский кулак, во главе которого он рассчитывает встать. Далее он рассчитывает направить этот кулак в "поход" на Россию.
При этом официальный представитель МИД РФ обратила внимание, что нежелание европейцев увидеть риски, которые влечет подобное сотрудничество с Киевом, удивляет.
"Киевский режим объективно может экспортировать и распространить наихудшие человеконенавистнические практики, которые он обкатывает на украинском народе", - сказала она.
Флаг Европейского Союза - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
ЕС сам поставил себя в уязвимое положение, заявили в МИД
23 апреля, 08:05
 
