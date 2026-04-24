Захарова оценила шансы французских СМИ получить приз за фильм об Украине

ИЖЕВСК, 24 апр - РИА Новости. Французские журналисты, ставшие свидетелями агрессивной призывной кампании на Украине, едва ли станут номинатами на какую-либо международную премию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Дипломат напомнила, что на днях группа французских журналистов стала свидетелями насильственной мобилизации украинцев. Они снимали документальный фильм про массовое дезертирство.
"Интересно, получит ли снятый французскими журналистами вот этот материал документальный самый какой-нибудь международный приз за свободу или достоверность? Я думаю, что получат они каких-нибудь тумаков и какую-нибудь агрессивную травлю во Франции, точно такую же, какую получили те французские телевизионщики, которые брали интервью у министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова", - сказала Захарова в ходе еженедельного брифинга.
Захарова подчеркнула, что французы "не были обласканы" сотрудниками ТЦК, их задержали, а двух сопровождающих их граждан Украины, водителя и переводчика, направили в распределительный отряд, чтобы сразу оттуда отправить на фронт.