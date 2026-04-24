Рейтинг@Mail.ru
Захарова оценила шансы французских СМИ получить приз за фильм об Украине - РИА Новости, 24.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:16 24.04.2026
Захарова оценила шансы французских СМИ получить приз за фильм об Украине

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Мария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова высказала сомнения в том, что французские СМИ получат международную премию за фильм об Украине.
  • Группа французских журналистов стала свидетелями насильственной мобилизации украинцев при съемках документального фильма.
ИЖЕВСК, 24 апр - РИА Новости. Французские журналисты, ставшие свидетелями агрессивной призывной кампании на Украине, едва ли станут номинатами на какую-либо международную премию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Дипломат напомнила, что на днях группа французских журналистов стала свидетелями насильственной мобилизации украинцев. Они снимали документальный фильм про массовое дезертирство.
"Интересно, получит ли снятый французскими журналистами вот этот материал документальный самый какой-нибудь международный приз за свободу или достоверность? Я думаю, что получат они каких-нибудь тумаков и какую-нибудь агрессивную травлю во Франции, точно такую же, какую получили те французские телевизионщики, которые брали интервью у министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова", - сказала Захарова в ходе еженедельного брифинга.
Захарова подчеркнула, что французы "не были обласканы" сотрудниками ТЦК, их задержали, а двух сопровождающих их граждан Украины, водителя и переводчика, направили в распределительный отряд, чтобы сразу оттуда отправить на фронт.
УкраинаРоссияФранцияМария ЗахароваСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала