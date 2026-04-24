Захарова осудила присуждение Зеленскому премии "Четыре свободы"

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Присуждение Владимиру Зеленскому премии "Четыре свободы", которой должны отмечать за вклад в защиту свободы слова, вероисповедания, свободы от нищеты и страха, является цинизмом и лицемерием высшей марки, так как, усилиями Зеленского, на Украине теперь нет свободы слова и вероисповедания, зато есть нищета и страх, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.