Захарова осудила присуждение Зеленскому премии "Четыре свободы"

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Присуждение Владимиру Зеленскому премии "Четыре свободы", которой должны отмечать за вклад в защиту свободы слова, вероисповедания, свободы от нищеты и страха, является цинизмом и лицемерием высшей марки, так как, усилиями Зеленского, на Украине теперь нет свободы слова и вероисповедания, зато есть нищета и страх, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Премия "Четыре свободы" - международная награда, связанная с идеями свободы слова, вероисповедания, свободы от нужды и страха, которая должна присуждаться за вклад в защиту этих ценностей. В Нидерландах 16 апреля премию вручили Зеленскому.
"Он (Зеленский - ред.), конечно, освободил народ Украины от свободы слова, от свободы вероисповедания, нищеты и страха. Он действительно граждан Украины от всего этого освободил. Теперь у них нет свободы слова, свободы вероисповедания. Теперь у них нищета и страх", - сказала Захарова в ходе брифинга.
За такие "достижения", по словам Захаровой, нужно давать не "премию четырех свобод", а "премию четырех сыров", хотя и ее Зеленский не достоин.
"Это цинизм и лицемерие высшей марки", - указала Захарова.
