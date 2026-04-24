МИД рассказал о роли РИА Новости в популяризации георгиевских ленточек

Краткий пересказ от РИА ИИ Захарова рассказала о роли РИА Новости в популяризации георгиевских ленточек.

ИЖЕВСК, 24 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о роли РИА Новости в популяризации георгиевских ленточек.

"Начиналось все в 2005 году, когда журналисты РИА Новости выступили с такой инициативой. По сути, она была, можно сказать, гражданской - взяли и придумали. Раз изображают георгиевскую ленту, почему бы ее не сделать тактильной?", - сказала Захарова на брифинге

Она отметила, что, впервые увидев георгиевскую ленту РИА Новости в бытность молодым дипломатом, сразу же связалась с агентством.

"Я спросила: "А где можно ее взять?" Они ответили: "А вам зачем?" Я говорю: "Я хочу привести в Соединенные Штаты Америки, я еду туда в командировку. Мы подготовили к 9 мая 2005 года выставку детского рисунка в штаб-квартире ООН . Я хочу всем раздавать георгиевские ленты!" Они подумали-подумали и сказали: "Дело хорошее, мы вам дадим", - рассказала Захарова.

По ее словам, это были первые ласточки георгиевских ленточек, вывезенные за рубеж.

"А дальше это стало нашей мощной, прекрасной и замечательной традицией, которая приобрела всенародный объединяющий характер", - подчеркнула Захарова.