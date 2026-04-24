МИД рассказал о роли РИА Новости в популяризации георгиевских ленточек - РИА Новости, 24.04.2026
12:42 24.04.2026 (обновлено: 12:52 24.04.2026)
МИД рассказал о роли РИА Новости в популяризации георгиевских ленточек

Захарова рассказала о роли РИА Новости в популяризации георгиевских ленточек

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Захарова рассказала о роли РИА Новости в популяризации георгиевских ленточек.
  • В 2005 году журналисты агентства выступили с такой инициативой, сделав их "тактильными", отметила дипломат.
  • Увидев ленточки, Захарова решила раздать их на выставке детского рисунка в штаб-квартире ООН.
  • По ее словам, они стали первыми ласточками символов Победы, вывезенными за рубеж.
ИЖЕВСК, 24 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о роли РИА Новости в популяризации георгиевских ленточек.
"Начиналось все в 2005 году, когда журналисты РИА Новости выступили с такой инициативой. По сути, она была, можно сказать, гражданской - взяли и придумали. Раз изображают георгиевскую ленту, почему бы ее не сделать тактильной?", - сказала Захарова на брифинге.
Она отметила, что, впервые увидев георгиевскую ленту РИА Новости в бытность молодым дипломатом, сразу же связалась с агентством.
"Я спросила: "А где можно ее взять?" Они ответили: "А вам зачем?" Я говорю: "Я хочу привести в Соединенные Штаты Америки, я еду туда в командировку. Мы подготовили к 9 мая 2005 года выставку детского рисунка в штаб-квартире ООН. Я хочу всем раздавать георгиевские ленты!" Они подумали-подумали и сказали: "Дело хорошее, мы вам дадим", - рассказала Захарова.
По ее словам, это были первые ласточки георгиевских ленточек, вывезенные за рубеж.
"А дальше это стало нашей мощной, прекрасной и замечательной традицией, которая приобрела всенародный объединяющий характер", - подчеркнула Захарова.
Акция "Георгиевская ленточка" стартовала в РИА Новости (входит в международную медиагруппу "Россия сегодня") в марте 2005 года как продолжение редакционного проекта "Наша победа. День за днем", в рамках которого был найден и впервые оцифрован весь архив Совинформбюро, собраны сотни историй молодых людей о том, как их семей коснулась война. Как продолжение этих историй и появился знаменитый слоган акции "Я помню. Я горжусь".
