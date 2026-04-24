Зеленский хочет убедить Запад сохранить помощь Украине, заявила Захарова

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мария Захарова заявила, что Владимир Зеленский говорит о якобы готовящейся в России мобилизации.
- По ее словам, главная цель Зеленского — убедить Запад сохранить помощь Украине.
- Зеленский хочет показать своим гражданам, что украинцев отправляют на передовую из-за якобы аналогичных процессов в России, отметила Захарова.
ИЖЕВСК, 24 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский говорит о якобы готовящейся в России мобилизации, чтобы оправдать "могилизацию" в ВСУ и убедить Запад сохранить помощь Киеву, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Он (Владимир Зеленский - ред.) усмотрел некие признаки скорого объявления в России "большой мобилизации" для якобы готовящегося масштабного наступления на Украину или "на другую европейскую страну". Зачем он это делает? Во-первых, потому что происходит чудовищная "могилизация" граждан Украины силами их людоловов", - сказала она в ходе брифинга в пятницу.
Зеленский хочет показать своим гражданам на Украине, для чего их кидают на передовую - "потому что якобы аналогичные процессы якобы будут происходить в России", указала Захарова.
"Но даже не это для него главное... Его главная аудитория - это, конечно, западники... Зеленский в других своих заявлениях поясняет, что он хочет привлечь к себе внимание западных партнеров, он хочет убедить их любой ценой не пересматривать объемы помощи Украине", - подчеркнула она.
По ее словам, Зеленский "хочет сделать так, чтобы западные страны, прежде всего, Западная Европа, не считалась ни с какими издержками, в том числе с собственными проблемами, которые требуют действительно срочного решения".
