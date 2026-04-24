Рейтинг@Mail.ru
Зеленский хочет убедить Запад сохранить помощь Украине, заявила Захарова
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:15 24.04.2026 (обновлено: 12:32 24.04.2026)
Зеленский хочет убедить Запад сохранить помощь Украине, заявила Захарова

Захарова: Зеленский говорит о мобилизации в РФ, чтобы оправдать могилизацию ВСУ

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова заявила, что Владимир Зеленский говорит о якобы готовящейся в России мобилизации.
  • По ее словам, главная цель Зеленского — убедить Запад сохранить помощь Украине.
  • Зеленский хочет показать своим гражданам, что украинцев отправляют на передовую из-за якобы аналогичных процессов в России, отметила Захарова.
ИЖЕВСК, 24 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский говорит о якобы готовящейся в России мобилизации, чтобы оправдать "могилизацию" в ВСУ и убедить Запад сохранить помощь Киеву, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Он (Владимир Зеленский - ред.) усмотрел некие признаки скорого объявления в России "большой мобилизации" для якобы готовящегося масштабного наступления на Украину или "на другую европейскую страну". Зачем он это делает? Во-первых, потому что происходит чудовищная "могилизация" граждан Украины силами их людоловов", - сказала она в ходе брифинга в пятницу.
Зеленский хочет показать своим гражданам на Украине, для чего их кидают на передовую - "потому что якобы аналогичные процессы якобы будут происходить в России", указала Захарова.
"Но даже не это для него главное... Его главная аудитория - это, конечно, западники... Зеленский в других своих заявлениях поясняет, что он хочет привлечь к себе внимание западных партнеров, он хочет убедить их любой ценой не пересматривать объемы помощи Украине", - подчеркнула она.
По ее словам, Зеленский "хочет сделать так, чтобы западные страны, прежде всего, Западная Европа, не считалась ни с какими издержками, в том числе с собственными проблемами, которые требуют действительно срочного решения".
В миреРоссияУкраинаКиевВладимир ЗеленскийМария ЗахароваВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала