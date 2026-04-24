12:19 24.04.2026
Захарова сравнила акцию "Георгиевская ленточка" со святой водой

Мария Захарова. Архивное фото
ИЖЕВСК, 24 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала агрессивное отношение недружественных стран к проведению акции "Георгиевская ленточка", сравнив действие этого символа Победы в Великой Отечественной войне со святой водой.
Дипломат обратила внимание на то, что ленточка не представляет никакой опасности и не несет в себе никакого неуважительного смысла, однако эта акция, в которой участвуют россияне по всему миру, вызывает крайне агрессивную реакцию в недружественных странах.
"На что это похоже? Это можно сравнить, на мой взгляд, действительно, со святой водой. Ничего плохого она не делает, но как только она на нечисть попадает, она начинает, эта нечисть, шипеть и уползать", - сказала Захарова в ходе своего еженедельного брифинга, который проходит на этот раз в Ижевске.
Акция "Георгиевская ленточка" стартовала в РИА Новости (входит в медиагруппу "Россия сегодня") в марте 2005 года как продолжение редакционного проекта "Наша победа. День за днем", в рамках которого был найден и впервые оцифрован весь архив Совинформбюро, собраны сотни историй молодых людей о том, как их семей коснулась война. Как продолжение этих историй и появился знаменитый слоган акции "Я помню. Я горжусь".
