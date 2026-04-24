ИЖЕВСК, 24 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала агрессивное отношение недружественных стран к проведению акции "Георгиевская ленточка", сравнив действие этого символа Победы в Великой Отечественной войне со святой водой.
Дипломат обратила внимание на то, что ленточка не представляет никакой опасности и не несет в себе никакого неуважительного смысла, однако эта акция, в которой участвуют россияне по всему миру, вызывает крайне агрессивную реакцию в недружественных странах.
Акция "Георгиевская ленточка" стартовала в РИА Новости (входит в медиагруппу "Россия сегодня") в марте 2005 года как продолжение редакционного проекта "Наша победа. День за днем", в рамках которого был найден и впервые оцифрован весь архив Совинформбюро, собраны сотни историй молодых людей о том, как их семей коснулась война. Как продолжение этих историй и появился знаменитый слоган акции "Я помню. Я горжусь".