Захарова назвала Зеленского неучем - РИА Новости, 24.04.2026
12:15 24.04.2026
Захарова назвала Зеленского неучем из-за слов о планах РФ по контролю соседей

Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
  • Мария Захарова назвала Владимира Зеленского неучем из-за его слов о якобы планах России втянуть своих союзников в конфликт на Украине и "контролировать своих соседей".
  • Захарова подчеркнула, что все эти годы Россия призывала Европейский союз и НАТО выстраивать общую неделимую безопасность.
ИЖЕВСК, 24 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала Владимира Зеленского неучем из-за его слов о якобы планах России втянуть своих союзников в конфликт на Украине и "контролировать своих соседей".
"По версии Зеленского, в непосредственной близости от границ с Украиной ведется строительство дорог и артиллерийских позиций. Зеленским был сделан однозначный вывод о якобы планах Москвы втянуть своих ближайших союзников в боевые действия против киевского режима. Но дальше - больше", - сказала Захарова на брифинге.
"Он стал утверждать, что Россия намерена контролировать всех своих соседей и решать, какой должна быть безопасность в Европе. То, что он неуч, всем понятно, но на кого это рассчитано? Все эти годы Россия только и делала, что призывала Европейский союз, в том числе, и НАТО выстраивать общую неделимую безопасность", - добавила она.
При этом по логике Зеленского, как отметила Захарова, выстраивать безопасность на европейском континенте можно только с позиции силы.
