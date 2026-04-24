Захарова пообещала зажечь с "Бурановскими бабушками"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Захарова назвала "Бурановских бабушек" девчонками и заявила, что зажжет с ними.
- Встречу с участницами музыкального проекта она назвала своей мечтой.
ИЖЕВСК, 24 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала участниц музыкального проекта "Бурановские бабушки" девчонками и сказала, что "зажжет" с ними.
Она напомнила, как в 2012 году они "зажгли" Европу на Евровидении своим потрясающим номером, танцами и вокальными данными.
"Мне кажется, вот тогда Европа, наверное, еще и пригорюнилась, потому что поняла, что наши традиции, наш культурный код настолько интересные и мощные, что их со своими ложными традициями мы можем обойти на всех поворотах", - отметила Захарова.