Захарова заявила, что рада побывать в Ижевске
11:32 24.04.2026
Захарова заявила, что рада побывать в Ижевске

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова заявила, что рада побывать в Ижевске, так как давно хотела посетить этот город.
  • Она отметила, что Ижевск известен как один из ведущих оружейных центров и тесно связан с именем Михаила Тимофеевича Калашникова.
ИЖЕВСК, 24 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что рада оказаться в Ижевске, так как давно хотела посетить этот город.
"Я счастлива! Для меня это впервые и столько я слышала и видела, и столько у меня было желания приехать сюда и, наконец, это свершилось!", - сказала Захарова на выездном брифинге.
Она добавила, что Ижевск известен как один из ведущих оружейных центров - во времена СССР был единственным городом, где выпускались все виды оружия.
"История города, безусловно, неразрывно связана с именем всемирно известного выдающегося советского конструктора Михаила Тимофеевича Калашникова", - отметила Захарова.
