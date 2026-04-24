Захарова заявила, что рада побывать в Ижевске

ИЖЕВСК, 24 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что рада оказаться в Ижевске, так как давно хотела посетить этот город.
"Я счастлива! Для меня это впервые и столько я слышала и видела, и столько у меня было желания приехать сюда и, наконец, это свершилось!", - сказала Захарова на выездном брифинге.
"История города, безусловно, неразрывно связана с именем всемирно известного выдающегося советского конструктора Михаила Тимофеевича Калашникова", - отметила Захарова.