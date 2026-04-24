В Серпухове задержали мать убитой новорожденной девочки

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Женщина, подозреваемая в убийстве своего новорожденного ребенка, задержана в Серпухове, сообщили в СК Подмосковья.

« "В Серпухове задержана женщина, подозреваемая в убийстве своего новорожденного ребенка. Следственными органами ГСУ СК России по Московской области продолжается расследование уголовного дела об убийстве матерью новорожденного ребенка в городе Серпухове (статья 106 УК РФ)", - говорится в сообщении на платформе "Макс".

Ранее сообщалось, что 21 апреля за площадкой контейнеров для сбора бытовых отходов, расположенной во дворе многоэтажных домов в поселке Большевик городского округа Серпухов, обнаружено тело новорожденной девочки с колото-резаными ранами.

Отмечается, что по изъятым с места предметам и следам, экспертами СЭЦ СК России проведена экспертиза, по результатам которой ДНК-профиль новорожденного совпал с профилем 28-летней женщины одного из соседних государств, ранее поставленной на учет в рамках обязательной геномной регистрации.