19:13 24.04.2026
В Серпухове задержали мать убитой новорожденной девочки

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Серпухове задержали женщину, подозреваемую в убийстве своего ребенка.
  • Во время допроса она дала признательные показания.
  • Расследование уголовного дела об убийстве матерью новорожденной девочки продолжается.
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Женщина, подозреваемая в убийстве своего новорожденного ребенка, задержана в Серпухове, сообщили в СК Подмосковья.
«

Серпухове задержана женщина, подозреваемая в убийстве своего новорожденного ребенка. Следственными органами ГСУ СК России по Московской области продолжается расследование уголовного дела об убийстве матерью новорожденного ребенка в городе Серпухове (статья 106 УК РФ)", - говорится в сообщении на платформе "Макс".

Ранее сообщалось, что 21 апреля за площадкой контейнеров для сбора бытовых отходов, расположенной во дворе многоэтажных домов в поселке Большевик городского округа Серпухов, обнаружено тело новорожденной девочки с колото-резаными ранами.
Отмечается, что по изъятым с места предметам и следам, экспертами СЭЦ СК России проведена экспертиза, по результатам которой ДНК-профиль новорожденного совпал с профилем 28-летней женщины одного из соседних государств, ранее поставленной на учет в рамках обязательной геномной регистрации.
"В настоящее время женщина задержана, в ходе допроса дала следователю признательные показания. Следствие планирует ходатайствовать перед судом об ее аресте", - добавили в ведомстве.
