Югра в 2025 году выполнила свои обязательства перед страной

ТЮМЕНЬ, 24 апр – РИА Новости. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук заявил, что регион достойно прожил 2025 год и выполнил все обязательства перед страной, выступая в региональном парламенте с отчетом о результатах работы правительства округа за год.

"Подводя итоги 2025 года, можно с уверенностью сказать, что этот непростой год мы прожили достойно. Мы выполнили наши обязательства перед страной, мы развивали наш округ, мы реализовали все социальные гарантии, мы были рядом с нашими защитниками Отечества! Перед нами стоят серьезные задачи, требующие дальнейшей консолидации усилий. Уверен, вместе мы сделаем 2026 год годом созидания и развития!" - сказал губернатор.

В своем канале на платформе "Макс" Кухарук акцентировал внимание на ключевых достижениях округа. В частности, в посте сообщается, что регион сохраняет долю в российской добыче нефти на уровне 40%, выполняя целевые показатели региональной Концепции развития ресурсной базы Югры до 2050 года. Объем несырьевого неэнергетического сектора за год вырос на 29,2%, а география поставок охватила 28 государств.

Губернатор отметил, что социальными мерами поддержки охвачено 54 тысячи участников специальной военной операции и членов их семей. Обеспечена занятость 88% ветеранов боевых действий. Внедрено пять и усовершенствовано шесть действующих мер поддержки для коренных малочисленных народов Севера.

По словам главы округа, более 48 тысяч семей улучшили жилищные условия. По программе переселения граждан из аварийного жилья свыше трех тысяч семей переехали в благоустроенные дома. Завершено строительство 11 школ и детсадов, пяти объектов здравоохранения, трёх – культуры, пяти – спорта, шести – жилищно-коммунального хозяйства.

Также в округе за год построено и отремонтировано более 319 километров дорог. Главным событием стал досрочный ввод в эксплуатацию мостового перехода "Звезда Оби" в районе Сургута. Запущено десять новых субсидируемых воздушных и водных маршрутов, а количество перевезенных пассажиров выросло с 2 до 3,5 миллионов человек, отметил глава региона.