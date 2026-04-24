Площадь ягодных полей в Ставропольском крае увеличится на 10,8 га

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. В начале года площадь ягодных насаждений в Ставропольском крае составляла 53 гектара, в этом сезоне ее планируют увеличить на 10,8 гектара, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Отмечается, что восемь гектаров новых ягодных полей уже заложено.

Выращиванием земляники в регионе занимаются 10 организаций. Одно из предприятий выращивает ягоды круглогодично – в теплицах. В 2025 году валовой сбор земляники составил 805 тонн, из которых 699 тонн получено в закрытом грунте.

Развитию отрасли способствует господдержка. В крае действует механизм возмещения части затрат на закладку и уход за ягодными культурами, а также производство посадочного материала, в том числе за счет краевой госпрограммы "Развитие сельского хозяйства". В 2026 году на эти цели предусмотрено 14 миллионов рублей.