Площадь ягодных полей в Ставропольском крае увеличится на 10,8 га
17:13 24.04.2026
Площадь ягодных полей в Ставропольском крае увеличится на 10,8 га

Площадь ягодных полей в Ставропольском крае увеличится на 10,8 га в 2026 году

© Фото : предоставлено министерством сельского хозяйства Ставропольского края
Урожай садовой земляники. Архивное фото
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. В начале года площадь ягодных насаждений в Ставропольском крае составляла 53 гектара, в этом сезоне ее планируют увеличить на 10,8 гектара, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Отмечается, что восемь гектаров новых ягодных полей уже заложено.
Выращиванием земляники в регионе занимаются 10 организаций. Одно из предприятий выращивает ягоды круглогодично – в теплицах. В 2025 году валовой сбор земляники составил 805 тонн, из которых 699 тонн получено в закрытом грунте.
Развитию отрасли способствует господдержка. В крае действует механизм возмещения части затрат на закладку и уход за ягодными культурами, а также производство посадочного материала, в том числе за счет краевой госпрограммы "Развитие сельского хозяйства". В 2026 году на эти цели предусмотрено 14 миллионов рублей.
"Развитие ягодоводства – перспективное направление для Ставрополья. Аграрии расширяют площади, осваивают отечественные сорта. Государственная поддержка помогает хозяйствам закладывать новые плантации и ухаживать за ними. Планы этого года будут выполнены в полном объеме", – отметила первый заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края Елена Тамбовцева, ее слова приводит пресс-служба.
Ставропольский крайЯгодыагропродукция
 
 
