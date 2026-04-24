В подконтрольном ВСУ городе Запорожье прогремели взрывы.

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Взрывы прогремели в пятницу в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, сообщает телеканал "Общественное".
"В некоторых районах Запорожья слышны взрывы", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного".
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Он стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. В настоящее время под контролем Российской Федерации находится более 70% области, остальную часть, в том числе областной центр Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром региона временно стал город Мелитополь.