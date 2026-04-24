Выставка "ИнтерАвтоМеханика 2026": создание альянсов на рынке автозапчастей

МОСКВА, 24 апр - Пресс-служба ООО "Сигма Экспо Груп". В пресс-центре РИА Новости 21 апреля 2026 года состоялась пресс-конференция на тему: "Создание сильных альянсов на рынке автозапчастей и компонентов. Как выставка "ИнтерАвтоМеханика" в Москве усиливает возможности для автобизнеса".

Мероприятие ознаменовало собой новый этап консолидации рынка через объединение крупнейших игроков в "Альянс Сильных". Актуальность темы для профессионального сообщества подтвердил состав гостей: в зале присутствовал топ-менеджмент ведущих брендов отрасли, среди которых ГК "АВТОРУСЬ", ROSSKO, "Авто-Евро", FWH, CTR Rus, Reach Cooling, "ТракМоторс", Jikiu, Fenox, Lynx, Amtel и другие.

Энергия объединения и экспертиза рынка

Модератор пресс-конференции - Максим Кадаков, главный редактор издательского дома "За рулем", открыл мероприятие словами о том, что тема сильных альянсов на рынке сегодня особенно актуальна:

"Сейчас такое время, когда важно консолидироваться, чтобы достигать весомых успехов. И именно такие альянсы будут определять будущее в бизнесе на ближайшие годы и серьезно повлияют на развитие всей выставочной индустрии".

Сергей Александров, генеральный директор компании "Сигма Экспо Груп" (организатор выставки "ИнтерАвтоМеханика"), подчеркнул, что в эпоху цифровизации личные встречи остаются фундаментом успеха:

"Наша философия зашифрована в самом логотипе компании: это рукопожатие двух людей, встреча, в которой рождается новая ценность. Опыт подтверждает, что именно личное присутствие и возможность действовать в едином ритме, плечом к плечу, обладают мощным созидательным зарядом и дают импульс для развития бизнеса. Выставки никогда не потеряют свою актуальность, так как именно здесь лидеры отрасли могут открыто продемонстрировать свою силу, опираясь на энергию личного контакта".

По его словам, проект "ИнтерАвтоМеханика" обеспечивает уникальную синергию участников и деловых возможностей, выступая единственным отраслевым событием в традиционные августовские даты (18-21 августа) на привычной для профессионалов московской площадке.

В завершение Сергей Александров отметил:

"Тот факт, что "Сигма Экспо Груп" входит в топ-3 организаторов b2b-выставок в России по выручке – прежде всего показатель доверия рынка. Для участников это прямая гарантия того, что проект "ИнтерАвтоМеханика" будет реализован на высочайшем профессиональном уровне".

Эдуард Арамян, генеральный директор ассоциации "АВТОКОМ" (соорганизатор выставки "ИнтерАвтоМеханика"), подчеркнул, что объединение лидеров создает прозрачные правила игры и превращает выставку в центр влияния, где принимаются ключевые решения для всей индустрии.

Говоря о критериях выбора стратегического партнера, он отметил:

"Мы общались с разными организаторами, но у "Сигма Экспо Груп" очень сильное портфолио и амбициозная команда с огромным опытом в создании самых больших B2B мероприятий в России. Реализованные ими кейсы, в том числе кластерные выставки — это определенное "ноу-хау", которое они успешно внедряют".

Спикер напомнил, что фундаментом их работы является опыт GroupAuto Russia, и сегодня "АВТОКОМ" масштабирует эти стандарты на всю страну:

"Наша миссия – безопасность потребителя через работу профессиональных дистрибьюторов. Мы развиваем сеть "ЭвриКар", которая вырастет с 9000 до 20 000 точек, что составит лучшую половину рынка сервиса. Мы уверены в успехе "ИнтерАвтоМеханики", так как она объединяет мощный выставочный ресурс "Сигма Экспо Груп", глубокую профильную экспертизу "АВТОКОМА" и возможности Москвы как крупнейшего логистического хаба, альтернатив которому просто нет".

Преемственность и новая бизнес-экосистема

Особое внимание уделили преемственности традиций: бренд "ИнтерАвто" с его 20-летней историей официально перешел под управление "Сигма Экспо Груп".

По словам Петра Тутарашвили, директора департамента коммерческих отношений МВЦ "Крокус Экспо", эта сделка – ключ к перезагрузке проекта:

"Для нас "Сигма Экспо Груп" – это не просто клиент, а стратегический партнер, в профессионализме которого мы уверены на все сто. Передача "ИнтерАвто" в их руки – это осознанное решение, направленное на развитие проекта. Мы уверены, что опыт коллег в проведении крупнейших мероприятий России даст выставке новый импульс на площадке №1 в Восточной Европе - МВЦ "Крокус Экспо".

Спикер также отметил эффективность выставочного формата в Москве:

"В рамках такого события за пару дней можно провести встречи, на которые в обычном режиме ушли бы недели. Именно здесь лидеры рынка приходят к новым договоренностям максимально быстро.

Консолидация лидеров дистрибуции и сервиса

В ходе дискуссии представители крупнейших дистрибьюторских сетей сошлись во мнении, что в текущих условиях консолидация на одной площадке – это не просто имидж, а стратегическая необходимость.

Владимир Агафонов, директор ЦФО ROSSKO отметил: "При наличии 350 складов по стране участие в выставке – это "хеджирование рисков" и катализатор интеграции B2B-сервисов".

Спикер подчеркнул, что лидеры должны формировать повестку и находиться в прямом контакте с отраслью:

"Цифровые каналы дают скорость, но офлайн-формат дает доверие. Мы инвестируем в участие в выставке "ИнтерАвтоМеханика", потому что это прямой контакт, живая экспертиза и современное конкурентное преимущество. Здесь рождаются долгосрочные контракты".

Кирилл Ким, директор по развитию бизнеса ГК "АВТОРУСЬ", назвал участие в выставке "ИнтерАвтоМеханика" частью долгосрочного партнерства и отметил профессиональный подход команды "Сигма Экспо Груп": "Организаторы прислушиваются к участникам и проявляют гибкость в привлечении как экспонентов, так и клиентов выставки"

Спикер уделил особое внимание важности "ИнтерАвтоМеханики" для бизнеса:

"Мы здесь не ради имиджа или красивых фотографий – нам нужен результат. Традиция "живых" выставок не отменяется технологиями, а только усиливается ими. В конце концов, нельзя онлайн сходить в баню, и качественный сервис тоже невозможно оказать виртуально. Для нас выставка "ИнтерАвтоМеханика" – это прежде всего партнерство сильных игроков, нацеленное на конкретный результат в реальном секторе".

Наталья Ваганова, владелец СТО "АВТОритет" и член правления Союза автосервисов, сместила фокус на обучение и практическую пользу деловой программы:

"От "железа" и запчастей пора перейти к людям – кадры по-прежнему решают все. Нам необходимы площадки в Москве, куда специалисты из разных городов могут приехать, чтобы в объединенном формате получать знания и обмениваться опытом. Не случайно в прошлом году именно на "ИнтерАвтоМеханике" я провела свой первый большой мастер-класс по управлению. Сегодня выставка становится настоящим интеллектуальным центром отрасли".

По мнению эксперта, развитие таких образовательных форматов и личные встречи руководителей – это то, что сейчас необходимо для качественного роста автосервисного бизнеса.

Модератор встречи, главный редактор ИД "За рулем" Максим Кадаков, официально объявил о новом статусе издания:

"Издательский дом "За рулем" становится стратегическим информационным партнером компании "Сигма Экспо Груп". Это не разовая акция, а долгосрочное соглашение в рамках синергии лидеров рынка. Такая инвестиция в доверие, когда мы идем рука об руку с партнером, всегда дает качественный результат и сильные проекты. Мы настолько верим в потенциал выставки "ИнтерАвтоМеханика", что финал нашего ежегодного конкурса "Бренд года" проведем именно здесь, в августе, на площадке "Крокус Экспо".

Финальный аккорд

Кульминацией пресс-конференции стало торжественное подписание договора о долгосрочном стратегическом партнерстве между "Сигма Экспо Груп" и ассоциацией "АВТОКОМ".

Это соглашение официально закрепило статус ассоциации как соорганизатора выставки "ИнтерАвтоМеханика", что стало решающим шагом в формировании эффективной B2B-платформы мирового уровня.

Как отметил в заключительном слове модератор Максим Кадаков, "этот союз гигантов дистрибуции, сервиса и выставочного бизнеса создает "энергию живого общения" и эффективную платформу для развития, необходимую всей отрасли".

Подводя итог, все спикеры сошлись во мнении, что у выставки "ИнтерАвтоМеханика" есть абсолютно все компоненты, чтобы стать главным событием для автосервисной отрасли уже в текущем году, которое состоится 18-21 августа в МВЦ "Крокус Экспо", Москва.