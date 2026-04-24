Россиян ждут длинные выходные в начале лета

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Россияне в начале лета смогут отдохнуть три дня подряд, с 12 по 14 июня, в связи с празднованием Дня России, сообщил РИА Новости доцент Финансового университета при правительстве, кандидат экономических наук Игорь Балынин.

Ближайшие трехдневные выходные в связи с празднованием Дня весны и труда ждут россиян в мае, с 1 по 3 число, а затем — с 9 по 11 мая, когда будут праздновать День Победы.