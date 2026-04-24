Россиян ждут длинные выходные в начале лета
01:57 24.04.2026 (обновлено: 09:07 24.04.2026)
Россиян ждут длинные выходные в начале лета

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПразднование Дня России
Празднование Дня России. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россияне смогут отдохнуть три дня подряд с 12 по 14 июня в связи с празднованием Дня России, сообщил доцент Финансового университета при правительстве, кандидат экономических наук Игорь Балынин.
  • Эксперт отметил, что в эти даты будут заключительные в 2026 году трехдневные выходные.
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Россияне в начале лета смогут отдохнуть три дня подряд, с 12 по 14 июня, в связи с празднованием Дня России, сообщил РИА Новости доцент Финансового университета при правительстве, кандидат экономических наук Игорь Балынин.
"Перечень нерабочих праздничных дней закреплен в Трудовом кодексе Российской Федерации. К ним относится День России, который отмечается 12 июня. Россиян ждут пятые по счету и заключительные в 2026 году трехдневные выходные: с 12 по 14 июня", — сказал агентству Балынин.
Ближайшие трехдневные выходные в связи с празднованием Дня весны и труда ждут россиян в мае, с 1 по 3 число, а затем — с 9 по 11 мая, когда будут праздновать День Победы.
