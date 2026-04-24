Брокер ВТБ признан брокерской компанией года по версии НАУФОР
12:25 24.04.2026
Брокер ВТБ признан брокерской компанией года по версии НАУФОР

ВТБ получил награды в 4-х номинациях премии "Элита фондового рынка" за 2025 год

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. ВТБ победил в четырех номинациях премии НАУФОР "Элита фондового рынка" по итогам 2025 года, включая главную номинацию – "Брокерская компания года", сообщает ВТБ.
ВТБ также достались награды в номинациях "Инвестиционный советник года", "Компания рынка облигаций" и "Брокерская компания для состоятельных инвесторов".
"2025 год – это период, когда брокер ВТБ заметно вырос по основным направлениям бизнеса. Число розничных инвесторов увеличилось на 39%, их активы на брокерском обслуживании – на 37%, при этом в целом по рынку рост составил 14% и 23%, соответственно", - отмечается в сообщении.
Победе в номинации "Инвестиционный советник года" способствовала команда персональных инвестконсультантов ВТБ Мои Инвестиции: 85 специалистов от Калининграда до Владивостока, включая Крым и новые регионы.
В банке также напомнили, что в 2025 году ВТБ провел инвестиционный форум "Россия зовет!" сразу в пяти городах – Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре и Москве. Форум собрал более 5 тысяч частных инвесторов, предпринимателей и представителей власти, обсуждавших глобальную экономику, финансовые рынки и отраслевую повестку.
"Премия НАУФОР ценна тем, что ее присуждают сами участники рынка. 2025 год для брокерской отрасли был непростым – менялся процентный цикл, менялись запросы инвесторов. Интерес к фондовому рынку сохранился: клиентов стало больше, а доверие к долгосрочным инструментам выросло. Четыре номинации – это оценка сразу нескольких направлений: продуктовой линейки, инвестиционного консультирования, работы на долговом рынке и сервиса для состоятельных клиентов", – приводится в сообщении комментарий главы департамента брокерского бизнеса ВТБ Андрея Яцкова.
Конкурс НАУФОР "Элита фондового рынка" проводится с 2000 года. Как сообщается на сайте НАУФОР, по итогам 2025 года премия вручалась в 28 номинациях. Помимо ВТБ, среди победителей в других номинациях - Т-Банк, АО "Финам", Газпромбанк и другие компании.
 
