Минобороны опубликовало видео с вернувшимися из украинского плена военными

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало видеоролик с вернувшимися из украинского плена военнослужащими.
На кадрах видно, как военнослужащие стоят с государственными флагами, кричат "Ура!" и "Россия!", после чего садятся в автобус.
Российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Затем всех доставят в РФ для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.
При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединённые Арабские Эмираты и США.