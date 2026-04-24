Минобороны опубликовало видео с вернувшимися из украинского плена военными - РИА Новости, 24.04.2026
17:41 24.04.2026 (обновлено: 17:50 24.04.2026)
Минобороны опубликовало видео с вернувшимися из украинского плена военными

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало видеоролик с вернувшимися из украинского плена военнослужащими.
На кадрах видно, как военнослужащие стоят с государственными флагами, кричат "Ура!" и "Россия!", после чего садятся в автобус.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что Россия вернула с подконтрольной киевскому режиму территории 193 российских военнослужащих, взамен переданы 193 военнопленных ВСУ.
Российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Затем всех доставят в РФ для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.
При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединённые Арабские Эмираты и США.
