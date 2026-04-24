12:36 24.04.2026 (обновлено: 13:01 24.04.2026)
ВС России уничтожили две установки HIMARS

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВС России за неделю уничтожили две пусковые установки HIMARS.
  • Также бойцы поразили пять боевых машин реактивных систем залпового огня "Ураган", "Град" и RAK-SA-12 хорватского производства.
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. ВС РФ за неделю уничтожили две пусковые установки американской реактивной системы залпового огня HIMARS ВСУ, а также пять РСЗО "Ураган", "Град" и RAK-SA-12 хорватского производства, сообщило Минобороны РФ.
"За неделю ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены две пусковые установки реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, пять боевых машин реактивных систем залпового огня "Ураган", "Град" и RAK-SA-12 хорватского производства, а также три транспортно-заряжающие машины", - говорится в сводке российского ведомства.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 671 самолет, 284 вертолета, 137266 беспилотных летательных аппаратов, 656 зенитных ракетных комплексов, 29035 танков и других боевых бронированных машин, 1709 боевых машин реактивных систем залпового огня, 34594 орудия полевой артиллерии и минометов, 60079 единиц специальной военной автомобильной техники.
