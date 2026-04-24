Сотрудник МЧС и его супруга погибли при атаке ВСУ в Херсонской области

Ведомство окажет всестороннюю поддержку его семье, в том числе материальную и психологическую помощь.

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Сотрудник Главного управления МЧС России по Херсонской области Иван Бузин и его супруга погибли в результате атаки украинского беспилотника, сообщил региональный главк ведомства.

"Трагическая гибель сотрудника Главного управления МЧС России по Херсонской области . В результате атаки беспилотного летательного аппарата погибли сотрудник Главного управления МЧС России по Херсонской области полковник внутренней службы Иван Бузин со своей супругой", - говорится в сообщении управления в Telegram-канале

В главке отметили, что руководство управления и коллеги погибшего выразили соболезнования его семье и близким.

Как подчеркнули в управлении, Иван Бузин многие годы служил в системе МЧС России, добросовестно исполнял свой долг по защите людей от ЧС и зарекомендовал себя как ответственный, грамотный и отзывчивый специалист.