Сотрудник МЧС и его супруга погибли при атаке ВСУ в Херсонской области

Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:00 24.04.2026 (обновлено: 12:38 24.04.2026)
Сотрудник МЧС Бузин погиб с супругой при атаке БПЛА ВСУ в Херсонской области

© Фото : ФГБОУ ВО Херсонской области "ХТУ"Иван Бузин
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сотрудник Главного управления МЧС России по Херсонской области Иван Бузин погиб с супругой при атаке украинского беспилотника.
  • Ведомство окажет всестороннюю поддержку его семье, в том числе материальную и психологическую помощь.
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Сотрудник Главного управления МЧС России по Херсонской области Иван Бузин и его супруга погибли в результате атаки украинского беспилотника, сообщил региональный главк ведомства.
"Трагическая гибель сотрудника Главного управления МЧС России по Херсонской области. В результате атаки беспилотного летательного аппарата погибли сотрудник Главного управления МЧС России по Херсонской области полковник внутренней службы Иван Бузин со своей супругой", - говорится в сообщении управления в Telegram-канале.
В главке отметили, что руководство управления и коллеги погибшего выразили соболезнования его семье и близким.
Как подчеркнули в управлении, Иван Бузин многие годы служил в системе МЧС России, добросовестно исполнял свой долг по защите людей от ЧС и зарекомендовал себя как ответственный, грамотный и отзывчивый специалист.
"В ведомстве принято решение оказать всестороннюю поддержку семье погибшего, в том числе материальную и психологическую помощь. Мы разделяем боль утраты и призываем всех почтить память героя минутой молчания", - добавляется в сообщении.
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияХерсонская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
