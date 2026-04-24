Вэнс продолжит работу по Ирану, несмотря на перенос визита в Пакистан

ВАШИНГТОН, 24 апр – РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс продолжает участвовать в дипломатических усилиях по урегулированию ситуации вокруг Ирана, несмотря на перенос его визита в Пакистан, сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

При этом Левитт отметила, что все члены команды национальной безопасности Трампа будут находиться в режиме готовности вылететь в Пакистан, если возникнет такая необходимость для участия в переговорах с Ираном.