Вэнс продолжит работу по Ирану, несмотря на перенос визита в Пакистан

ВАШИНГТОН, 24 апр – РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс продолжает участвовать в дипломатических усилиях по урегулированию ситуации вокруг Ирана, несмотря на перенос его визита в Пакистан, сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Вице-президент (Вэнс – ред.) остается глубоко вовлеченным во весь этот процесс (урегулирования с Ираном – ред.) и будет находиться здесь, в Соединенных Штатах, вместе с президентом (США Дональдом Трампом – ред.), госсекретарем Марко Рубио и всей командой национальной безопасности, чтобы оперативно получать обновления", - сказала Левитт в эфире телеканала Fox News.
При этом Левитт отметила, что все члены команды национальной безопасности Трампа будут находиться в режиме готовности вылететь в Пакистан, если возникнет такая необходимость для участия в переговорах с Ираном.