"Никак не избежать". В Венгрии началась паника после победы Мадьяра - РИА Новости, 24.04.2026
10:18 24.04.2026 (обновлено: 11:12 24.04.2026)
"Никак не избежать". В Венгрии началась паника после победы Мадьяра

Кошкович: Венгрия будет под оккупацией Брюсселя после поражения Орбана

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкМитинг сторонников оппозиционной партии "Тиса" в Будапеште
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Брюссель будет управлять Венгрией после поражения Виктора Орбана, заявил аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.
«

"Оккупационный режим Брюсселя скоро будет в Венгрии. И этого никак не избежать", — написал он в социальной сети X.

По мнению Кошковича, венгерскую республику теперь ждет тяжелое десятилетие.
Выборы в парламент Венгрии состоялись 12 апреля. По данным венгерской избирательной комиссии, после подсчета 98,9 процента голосов партия "Тиса" значительно опережает партию "Фидес" Орбана и получает 136 из 199 мест, что достаточно для конституционного большинства. Занимающая второе место "Фидес" должна получить 57 мест. Окончательные итоги после обработки всех голосов, присланных из-за границы, должны быть утверждены до вечера субботы.
