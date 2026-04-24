"Никак не избежать". В Венгрии началась паника после победы Мадьяра

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Брюссель будет управлять Венгрией после поражения Виктора Орбана, заявил аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.
"Оккупационный режим Брюсселя скоро будет в Венгрии. И этого никак не избежать", — написал он в социальной сети X.
По мнению Кошковича, венгерскую республику теперь ждет тяжелое десятилетие.
Выборы в парламент Венгрии состоялись 12 апреля. По данным венгерской избирательной комиссии, после подсчета 98,9 процента голосов партия "Тиса" значительно опережает партию "Фидес" Орбана и получает 136 из 199 мест, что достаточно для конституционного большинства. Занимающая второе место "Фидес" должна получить 57 мест. Окончательные итоги после обработки всех голосов, присланных из-за границы, должны быть утверждены до вечера субботы.