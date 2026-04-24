Израиль заявил об уничтожении ракетной пусковой установки в Ливане
01:35 24.04.2026
Израиль заявил об уничтожении ракетной пусковой установки в Ливане

ЦАХАЛ заявила об уничтожении ракетной пусковой установки в Ливане

© REUTERS / Shir Torem
Израильские военные на границе с Ливаном
© REUTERS / Shir Torem
Израильские военные на границе с Ливаном. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Армия обороны Израиля заявила о поражении ракетной пусковой установки в Ливане.
  • Установка была уничтожена после зафиксированного пуска ракет со стороны Ливана в направлении территории Израиля.
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о поражении ракетной пусковой установки в Ливане, с нее велись запуски ракет в направлении севера еврейского государства.
Ранее армия Израиля заявила, что в ночь на пятницу зафиксировала пуск ракет со стороны Ливана в направлении территории еврейского государства на фоне договоренностей о прекращении огня.
"Недавно ЦАХАЛ уничтожил пусковую установку, с которой производился запуск нескольких ракет по направлению (поселения - ред.) Штула (на севере Израиля - ред.)", - говорится в сообщении пресс-службы армии.
В апреле Израиль и Ливан начали прямые переговоры о нормализации отношений. Перед этим было объявлено о достижении режима прекращения огня между Израилем и ливанским движением "Хезболлах". Стороны при этом регулярно обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня.
