Израиль заявил об уничтожении ракетной пусковой установки в Ливане

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о поражении ракетной пусковой установки в Ливане, с нее велись запуски ракет в направлении севера еврейского государства.

"Недавно ЦАХАЛ уничтожил пусковую установку, с которой производился запуск нескольких ракет по направлению (поселения - ред.) Штула (на севере Израиля - ред.)", - говорится в сообщении пресс-службы армии.