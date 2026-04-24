Краткий пересказ от РИА ИИ
НОВИ-САД (Сербия), 24 апр – РИА Новости. Евросоюзу стоит задуматься об ущербе от конфликта на Ближнем Востоке вместо попыток навредить России, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"ЕС стоило бы задуматься, как выходить из ситуации, которая сложилась в результате действий США в регионе Ближнего Востока. (Глава ЕК - ред.) Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что прямой ущерб составляет 24 миллиарда евро, но одновременно она призвала всех затянуть пояса и продолжать жертвовать социальными интересами развития общества ради достижения этих совершенно несбыточных мечтаний в отношении России", - сказал Грушко.