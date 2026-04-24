В МИД призвали ЕС задуматься об ущербе от конфликта на Ближнем Востоке
03:42 24.04.2026
В МИД призвали ЕС задуматься об ущербе от конфликта на Ближнем Востоке

Грушко призвал ЕС задуматься об ущербе от конфликта на Ближнем Востоке

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкАлександр Грушко
Александр Грушко - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
Александр Грушко. Архивное фото
  • Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Евросоюзу стоит задуматься об ущербе от конфликта на Ближнем Востоке.
  • По словам Грушко, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила о прямом ущербе в 24 миллиарда евро от ситуации на Ближнем Востоке.
НОВИ-САД (Сербия), 24 апр – РИА Новости. Евросоюзу стоит задуматься об ущербе от конфликта на Ближнем Востоке вместо попыток навредить России, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"ЕС стоило бы задуматься, как выходить из ситуации, которая сложилась в результате действий США в регионе Ближнего Востока. (Глава ЕК - ред.) Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что прямой ущерб составляет 24 миллиарда евро, но одновременно она призвала всех затянуть пояса и продолжать жертвовать социальными интересами развития общества ради достижения этих совершенно несбыточных мечтаний в отношении России", - сказал Грушко.
Ближний ВостокРоссияСШААлександр ГрушкоУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзЕврокомиссияВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
