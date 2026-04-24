В Магадане уроженку Сумской области лишили российского гражданства
12:45 24.04.2026 (обновлено: 12:51 24.04.2026)
В Магадане уроженку Сумской области лишили российского гражданства

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Уроженку Сумской области из Магадана лишили гражданства РФ за угрозу национальной безопасности и неоднократные антироссийские высказывания в интернете, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, 44-летняя уроженка Сумской области получила российское гражданство в 2019 году в упрощенном порядке и более пяти лет проживала в Магадане.
"Женщина была лишена гражданства за действия, создающие угрозу национальной безопасности России, а также неоднократные антироссийские высказывания в интернете и среди колымчан", - сказал собеседник агентства.
По его словам, теперь женщине придется вернуться на родину.
