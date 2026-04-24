В Кривом Роге сотрудники военкомата насмерть забили мужчину с онкологией

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Сотрудники украинского военкомата в Кривом Роге насмерть забили 50-летнего мужчину с онкозаболеванием, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"В Кривом Роге сотрудники ТЦК забили насмерть больного онкологией местного жителя. Об этом сообщила его жена", — рассказали силовики.
По словам собеседника агентства, мужчину забрали накануне утром в центр комплектования из отделения полиции, в который он пришел вернуть водительские права.
В Ивано-Франковской области сотрудник ТЦК покончил с собой
28 декабря 2025, 22:39