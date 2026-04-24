"Дочери станут следующими": происходящее на Украине испугало депутата Рады - РИА Новости, 24.04.2026
14:57 24.04.2026 (обновлено: 15:38 24.04.2026)
"Дочери станут следующими": происходящее на Украине испугало депутата Рады

Дмитрук: план по мобилизации женщин на Украине приближается к реализации

© AP Photo / Francisco SecoМогилы погибших украинских военных
Могилы погибших украинских военных. Архивное фото
© AP Photo / Francisco Seco
Могилы погибших украинских военных. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что мобилизация женщин на Украине становится все более реальной.
  • По словам Дмитрука, сначала мобилизуют женщин определенных категорий, например медиков, а затем возможно и более широкое вовлечение женщин из-за истощения мужского ресурса.
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Решение о мобилизации женщин на Украине становится все более реальным, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.
"Мобилизация женщин на Украине постепенно приближается к практической реализации. Начнут с категорий, которые можно представить как "логичные", например женщины-медики или другие профильные специалисты. <…> Если ситуация будет развиваться в том же направлении, возможно постепенное расширение до более широкого вовлечения женщин. Причина проста — истощение мужского ресурса", — написал он.
По словам Дмитрука, украинских мужчин "уже ломают, бьют и убивают", а теперь "готовят следующий ресурс".
"Сегодняшние "публичные спикеры" фактически подготавливают общество к этому сценарию. В результате именно женщины — жены, матери, дочери — станут следующим этапом этого процесса", — отметил депутат Рады.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
