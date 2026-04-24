Туск призвал ЕС не питать иллюзий о безопасности за счет НАТО и США

ВАРШАВА, 24 апр - РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал Европу не питать иллюзий о нахождении в безопасности за счет НАТО и США.
"Не подлежит сомнению, и это декларации американской стороны, что Европа должна себя защищать и рассчитывать прежде всего на собственные силы. И скептицизм вашингтонской администрации в отношении НАТО как такового, в отношении Европейского союза как такового, это также не является никакой новостью", - сказал Туск журналистам, прибыв на второй день неформальной встречи глав стран Евросоюза.
В связи с этим он призвал европейские страны принимать практические решения для обеспечения своей безопасности.
"Я хочу встряхнуть всех, кто хочет жить в иллюзиях. Мы не можем ограничиться декларациями и трактатами. Мы должны иметь практические решения, которые непосредственно касаются безопасности нашей границы. Это не может быть только на бумаге", - сказал Туск.