04:09 24.04.2026
Россияне заняли первое место по количеству туристов в Шарм-эш-Шейхе

КАИР, 24 апр - РИА Новости. Среди иностранных туристов в египетском Шарм-эш-Шейхе больше всего россиян и итальянцев, они разделили первое место в этом рейтинге, сообщил РИА Новости секретарь палаты отелей при профсоюзе турпалат в провинции Южный Синай Хани Сулейман.
"Туристы из России и Италии возглавляют список иностранцев, посещающих наиболее часто. Есть также туристы из других стран, в том числе британцы и украинцы", - сказал Сулейман.
В конце февраля глава управления туризма и гостиничного бизнеса в провинции Южный Синай Ахмед аш-Шейх сообщал РИА Новости, что россияне составляют 60-70% от общего числа туристов на курортах Красного моря в Египте и являются источником больших поступлений в египетскую казну.
По данным посольства РФ, в 2025 году Египет посетили свыше 1,6 миллиона туристов из России. В свою очередь, министр туризма и древностей Египта Шериф Фатхи заявлял РИА Новости, что в минувшем году в стране побывали около 2 миллионов россиян, которые заняли первую строчку среди иностранных туристов.
