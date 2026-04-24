Рейтинг@Mail.ru
Посол Дарчиев: возвращение Трампа возобновило церемонию у "Духа Эльбы" - РИА Новости, 24.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:49 24.04.2026 (обновлено: 19:00 24.04.2026)
Посол Дарчиев: возвращение Трампа позволило возобновить церемонию у "Духа Эльбы"

© Фото : Reinhard Dietrich Мемориал "Дух Эльбы" на Арлингтонском национальном кладбище близ Вашингтона
Мемориал "Дух Эльбы" на Арлингтонском национальном кладбище близ Вашингтона. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 24 апр – РИА Новости. Возвращение к власти в США американского президента Дональда Трампа позволило возобновить ежегодную торжественную церемонию у мемориала "Дух Эльбы" на Арлингтонском национальном кладбище близ Вашингтона, заявил посол России в Соединенных Штатах Александр Дарчиев.
В пятницу глава российской дипмиссии возглавил торжественную церемонию у мемориала "Дух Эльбы" на Арлингтонском национальном кладбище близ Вашингтона по случаю 81-й годовщины исторической Встречи на Эльбе советских и американских войск.
"Сегодня, по давно сложившейся традиции, которая, к сожалению, прервалась не по нашей вине в 2022 году, но с приходом к власти нынешней администрации США возобновилась в прошлом году, мы собрались на Арлингтонском кладбище у мемориала "Дух Эльбы", - сказал Дарчиев в своем выступлении.
Высокопоставленный российский дипломат отметил, что встреча на Эльбе имела не только стратегическое, но и морально-психологическое значение, символизируя боевое братство двух стран, которые отбросили разногласия и объединились ради разгрома "абсолютного зла - германского нацизма".
Встреча советских и американских войск произошла 25 апреля 1945 года в районе Торгау. Она считается высшей точкой в союзнических отношениях антигитлеровской коалиции. В результате остатки вооружённых сил Германии были расколоты на две части - северную и южную. Это значительно ослабило их сопротивление, лишило маневренности, нарушило единую систему управления, ускорило окончательный разгром вермахта.
Мемориальная бронзовая плита с изображением советских и американских военных, пожимающих друг другу руки на мосту через Эльбу, была установлена на Арлингтонском кладбище в апреле 1995 года в ознаменование 50-летней годовщины памятного события.
Участники акции Бессмертный полк танцуют в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Ветераны из США с удовольствием отмечают 9 Мая, сообщили в русской диаспоре
28 октября 2025, 20:42
 
В миреСШАВашингтон (штат)РоссияАлександр ДарчиевДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала