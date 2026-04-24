Посол Дарчиев: возвращение Трампа возобновило церемонию у "Духа Эльбы"

Краткий пересказ от РИА ИИ

ВАШИНГТОН, 24 апр – РИА Новости. Возвращение к власти в США американского президента Дональда Трампа позволило возобновить ежегодную торжественную церемонию у мемориала "Дух Эльбы" на Арлингтонском национальном кладбище близ Вашингтона, заявил посол России в Соединенных Штатах Александр Дарчиев.

В пятницу глава российской дипмиссии возглавил торжественную церемонию у мемориала "Дух Эльбы" на Арлингтонском национальном кладбище близ Вашингтона по случаю 81-й годовщины исторической Встречи на Эльбе советских и американских войск.

"Сегодня, по давно сложившейся традиции, которая, к сожалению, прервалась не по нашей вине в 2022 году, но с приходом к власти нынешней администрации США возобновилась в прошлом году, мы собрались на Арлингтонском кладбище у мемориала "Дух Эльбы", - сказал Дарчиев в своем выступлении.

Высокопоставленный российский дипломат отметил, что встреча на Эльбе имела не только стратегическое, но и морально-психологическое значение, символизируя боевое братство двух стран, которые отбросили разногласия и объединились ради разгрома "абсолютного зла - германского нацизма".

Встреча советских и американских войск произошла 25 апреля 1945 года в районе Торгау. Она считается высшей точкой в союзнических отношениях антигитлеровской коалиции. В результате остатки вооружённых сил Германии были расколоты на две части - северную и южную. Это значительно ослабило их сопротивление, лишило маневренности, нарушило единую систему управления, ускорило окончательный разгром вермахта.