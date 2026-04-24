ЦБ не видит риска резкого роста безработицы в России, заявила Набиуллина

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости . Банк России не видит риска резкого роста безработицы в стране, регулятор внимательно следит за этим показателем наряду с другими, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Мы не видим риска резкого роста безработицы. Но параметр безработицы и вообще состояние рынка труда - это важный параметр, который мы наряду с другими экономическими показателями внимательно анализируем и обсуждаем при принятии решений о ключевой ставке", - сказала она в ходе пресс-конференции.