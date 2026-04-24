ЦБ не видит риска резкого роста безработицы в России, заявила Набиуллина

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Банк России не видит риска резкого роста безработицы в стране, регулятор внимательно следит за этим показателем наряду с другими, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
"Мы не видим риска резкого роста безработицы. Но параметр безработицы и вообще состояние рынка труда - это важный параметр, который мы наряду с другими экономическими показателями внимательно анализируем и обсуждаем при принятии решений о ключевой ставке", - сказала она в ходе пресс-конференции.
Набиуллина также добавила, что если данные покажут значительное высвобождение персонала, возникновение свободных рук в экономике в целом, то это будет означать впоследствии возможное значительное снижение потребительского спроса и падение инфляции гораздо ниже цели.
Глава ЦБ отметила, что если регулятор будет предвидеть такой сценарий, то это будет основанием снижать ставку более существенно, чем предполагает текущий сценарий.
Банк России проводит политику, направленную на возвращение инфляции к целевому уровню 4%.
По итогам заседания совета директоров в пятницу регулятор сохранил прогноз инфляции в России на 2026 год на уровне 4,5-5,5%. Прогноз на 2027 и 2028 годы также сохранился на уровне 4%.