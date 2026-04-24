ЦАХАЛ атаковала военные сооружения "Хезболлы" на юге Ливана - РИА Новости, 24.04.2026
10:46 24.04.2026
© AP Photo / Hassan AmmarДым на месте обстрела со стороны Израиля на территории Ливана
Дым на месте обстрела со стороны Израиля на территории Ливана. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала военные сооружения движения «Хезболлах» на юге Ливана в ответ на ракетный обстрел района Штула на севере Израиля.
  • Удары были нанесены по районам Хербет-Селем и Тулин, которые используются «Хезболлах» для планирования и осуществления террористических актов против солдат ЦАХАЛ и Государства Израиль.
  • В ЦАХАЛ подчеркнули, что продолжат решительно действовать против угроз, направленных против граждан Государства Израиль и его вооруженных сил.
ТЕЛЬ-АВИВ, 24 апр - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала военные сооружения движения "Хезболлах" на юге Ливана в ответ на ракетный обстрел района Штула на севере Израиля, сообщила в пятницу армейская пресс-служба.
"В ответ на ракетные обстрелы, осуществленные "Хезболлах" в направлении Штулы в четверг, Армия обороны Израиля нанесла удар по военным объектам "Хезболлах" в районах Хербет-Селем и Тулин на юге Ливана, используемым для планирования и осуществления террористических актов против солдат ЦАХАЛ и Государства Израиль", - говорится в заявлении военных.
В ЦАХАЛ подчеркнули, что продолжат решительно действовать против угроз, направленных против граждан Государства Израиль и его вооруженных сил, действуя в соответствии с указаниями политического руководства.
В апреле Израиль и Ливан начали прямые переговоры о нормализации отношений. Перед этим было объявлено о достижении режима прекращения огня между Израилем и ливанским движением "Хезболлах". Стороны при этом регулярно обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня.
