ЦАХАЛ атаковала военные сооружения "Хезболлы" на юге Ливана

Дым на месте обстрела со стороны Израиля на территории Ливана. Архивное фото

Дым на месте обстрела со стороны Израиля на территории Ливана

© AP Photo / Hassan Ammar Дым на месте обстрела со стороны Израиля на территории Ливана

Краткий пересказ от РИА ИИ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала военные сооружения движения «Хезболлах» на юге Ливана в ответ на ракетный обстрел района Штула на севере Израиля.

Удары были нанесены по районам Хербет-Селем и Тулин, которые используются «Хезболлах» для планирования и осуществления террористических актов против солдат ЦАХАЛ и Государства Израиль.

В ЦАХАЛ подчеркнули, что продолжат решительно действовать против угроз, направленных против граждан Государства Израиль и его вооруженных сил.

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 апр - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала военные сооружения движения "Хезболлах" на юге Ливана в ответ на ракетный обстрел района Штула на севере Израиля, сообщила в пятницу армейская пресс-служба.

"В ответ на ракетные обстрелы, осуществленные " Хезболлах " в направлении Штулы в четверг, Армия обороны Израиля нанесла удар по военным объектам "Хезболлах" в районах Хербет-Селем и Тулин на юге Ливана , используемым для планирования и осуществления террористических актов против солдат ЦАХАЛ и Государства Израиль", - говорится в заявлении военных.

В ЦАХАЛ подчеркнули, что продолжат решительно действовать против угроз, направленных против граждан Государства Израиль и его вооруженных сил, действуя в соответствии с указаниями политического руководства.