ЦАХАЛ атаковала военные сооружения "Хезболлы" на юге Ливана

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 апр - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала военные сооружения движения "Хезболлах" на юге Ливана в ответ на ракетный обстрел района Штула на севере Израиля, сообщила в пятницу армейская пресс-служба.
"В ответ на ракетные обстрелы, осуществленные "Хезболлах" в направлении Штулы в четверг, Армия обороны Израиля нанесла удар по военным объектам "Хезболлах" в районах Хербет-Селем и Тулин на юге Ливана, используемым для планирования и осуществления террористических актов против солдат ЦАХАЛ и Государства Израиль", - говорится в заявлении военных.
В ЦАХАЛ подчеркнули, что продолжат решительно действовать против угроз, направленных против граждан Государства Израиль и его вооруженных сил, действуя в соответствии с указаниями политического руководства.
В апреле Израиль и Ливан начали прямые переговоры о нормализации отношений. Перед этим было объявлено о достижении режима прекращения огня между Израилем и ливанским движением "Хезболлах". Стороны при этом регулярно обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня.