Общественный транспорт досрочно обновляют в Ярославской области - РИА Новости, 24.04.2026
19:26 24.04.2026
Общественный транспорт досрочно обновляют в Ярославской области

Город Ярославль и река Волга. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 24 апр - РИА Новости. Задачу президента России по обновлению общественного транспорта досрочно выполняют в Ярославской области, сообщил губернатор Михаил Евраев.
По данным пресс-службы правительства Ярославской области, итоги работы транспортной отрасли в 2025 году и планы на 2026 год губернатор Михаил Евраев представил на заседании Ярославской областной думы.
«
"Досрочно выполняем задачу президента по замене общественного транспорта. К 2030 году в регионах должно быть не менее 85% нового транспорта. В Ярославской области модернизация подвижного состава достигнет 100% уже к концу 2026 года", - цитирует Евраева пресс-служба.
Он отметил, что в апреле более 200 новых автобусов вышли в 11 муниципальных округах и на межмуниципальные маршруты.
"На этом этапе мы полностью завершили обновление автобусного парка, которое ведем с 2023 года", - добавил Евраев.
По его словам, в августе приедут 32 новых троллейбуса с автономным ходом для Ярославля. Еще 14 троллейбусов закупает "Яргорэлектротранс". Полностью обновится и троллейбусный парк в Рыбинске, туда поступит 30 машин.
По данным губернатора, всего с 2023 года закуплено свыше 1100 автобусов.
Ярославская область является одним из лидеров среди регионов России по темпам реализации федеральной программы по обновлению трамвайной инфраструктуры, подчеркнул Евраев. В 2024 – 2025 годах поступило 47 новых низкопольных трамваев, 12 из которых уже работают на двух маршрутах в Дзержинском районе. Обновлено более 50% путей.
Получил развитие и водный транспорт, услугами которого в 2025 году воспользовались более 480 тысяч пассажиров, что на 12% больше, чем в 2024 году, рассказал глава региона.
Заместитель председателя правительства – министр дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области Роман Душко сообщил, что в текущем году в Ярославской области запланирована установка новых дебаркадеров для судов типа "Метеор" в Брейтове и Пошехонье.
"В мае запускаем скоростные суда "Метеор" в Углич и Кострому, параллельно прорабатываем вопрос открытия маршрута в Пошехонье. Совместно с департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы реализуем проект строительства инфраструктуры для причаливания и обслуживания круизных теплоходов в семи населенных пунктах Ярославской области", - цитирует Душко пресс-служба.
 
Ярославская область, Михаил Евраев, Ярославская областная Дума, Россия, Ярославль
 
 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
