Общественный транспорт досрочно обновляют в Ярославской области

ЯРОСЛАВЛЬ, 24 апр - РИА Новости. Задачу президента России по обновлению общественного транспорта досрочно выполняют в Ярославской области, сообщил губернатор Михаил Евраев.

« "Досрочно выполняем задачу президента по замене общественного транспорта. К 2030 году в регионах должно быть не менее 85% нового транспорта. В Ярославской области модернизация подвижного состава достигнет 100% уже к концу 2026 года", - цитирует Евраева пресс-служба.

Он отметил, что в апреле более 200 новых автобусов вышли в 11 муниципальных округах и на межмуниципальные маршруты.

"На этом этапе мы полностью завершили обновление автобусного парка, которое ведем с 2023 года", - добавил Евраев.

По его словам, в августе приедут 32 новых троллейбуса с автономным ходом для Ярославля . Еще 14 троллейбусов закупает "Яргорэлектротранс". Полностью обновится и троллейбусный парк в Рыбинске , туда поступит 30 машин.

По данным губернатора, всего с 2023 года закуплено свыше 1100 автобусов.

Ярославская область является одним из лидеров среди регионов России по темпам реализации федеральной программы по обновлению трамвайной инфраструктуры, подчеркнул Евраев. В 2024 – 2025 годах поступило 47 новых низкопольных трамваев, 12 из которых уже работают на двух маршрутах в Дзержинском районе . Обновлено более 50% путей.

Получил развитие и водный транспорт, услугами которого в 2025 году воспользовались более 480 тысяч пассажиров, что на 12% больше, чем в 2024 году, рассказал глава региона.

Заместитель председателя правительства – министр дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области Роман Душко сообщил, что в текущем году в Ярославской области запланирована установка новых дебаркадеров для судов типа "Метеор" в Брейтове и Пошехонье.