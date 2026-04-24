Товарооборот между Московской областью и Белоруссией вырос в 2,5 раза
21:11 24.04.2026
© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Московской области — Губернатор Московской области Андрей Воробьев
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Товарооборот между Московской областью и Белоруссией вырос почти в 2,5 раза и достиг около 10 миллиардов долларов, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
В пятницу прошло XVI заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству России и Белоруссии.
"С Беларусью нас связывает общая история, крепкая дружба и взаимная поддержка. Поэтому такие встречи особенно важны. За пять лет товарооборот между нами вырос почти в 2,5 раза и достиг около 10 миллиардов долларов. Это второй по объему торговый партнер региона и первый среди стран СНГ уже 15 лет", — написал Воробьев в своем телеграм-канале.
Белоруссия отправляет в Подмосковье тракторы "Беларус", лифты из Могилева и техническую соль. Московская область в свою очередь поставляет вагоны для минского метро, двигатели для БелАЗ и топливные насосы. Регионы продолжают работу над совместными новыми проектами — завод "Белтелекабель" в Воскресенске, производство бетона в Наро-Фоминске, участие в строительстве дорог и развязок.
Объединенный институт ядерных исследований в Дубне сотрудничает с 22 белорусскими научными центрами. Между вузами и колледжами регионов — 60 соглашений. В мае прошлого года в Подмосковье прошла международная встреча школьников, после которой учащиеся из Дмитрова, в том числе дети участников СВО, отправились в Минск и Брест.
Московская область примет участие в XIII форуме регионов России и Белоруссии. Он пройдет 25-26 июня в Минске. Планируют подписать соглашение о сотрудничестве между Московской и Брестской областями.
 
