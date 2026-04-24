Юрист рассказал о сроках возврата товаров в магазин
04:53 24.04.2026
Юрист рассказал о сроках возврата товаров в магазин

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • По общему правилу товар можно вернуть в магазин в течение 14 дней, начиная со следующего дня после покупки.
  • Для технически сложных товаров срок возврата составляет 15 дней, для онлайн-покупок — 7 дней.
  • Магазин может установить более долгий срок для возврата качественных товаров.
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Товар можно вернуть в магазин по общему правилу в течение 14 дней со следующего дня после его приобретения, для технически сложных товаров срок составляет 15 дней, а для онлайн-покупок - 7, рассказал РИА Новости член Межрегиональной коллегии адвокатов Москвы Дмитрий Елисеев.
"Срок возврата товара по общему правилу составляет 14 дней, начиная со следующего дня после покупки, для технически сложных товаров - 15 дней, 7 дней для онлайн-покупок", - сказал он.
При этом магазин может установить более долгий срок для возврата качественных товаров - закон этого не запрещает.
Юрист пояснил, что замена товара надлежащего качества должна быть произведена в течение 7 дней, однако может затянуться до 20 дней, если нужна проверка качества, или до одного месяца, если товара нет в наличии. На период ожидания покупатель может требовать аналогичный товар.
