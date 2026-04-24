Ученые выдвинули новую теорию о черных дырах

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости, Вадим Минеев. Решение одной из самых сложных проблем в истории физики озвучили ученые в новом исследовании . Они утверждают, что, помимо четырех измерений, существуют еще три "свернутых" слоя реальности.

Что это означает для человечества?

Решение 50-летней загадки

Еще в 1970-х годах знаменитый физик-теоретик Стивен Хокинг предположил, что черные дыры испускают излучение и со временем медленно испаряются. Проблема в том, что это противоречит одному из важнейших законов квантовой физики.

"Представьте, что вы бросаете книгу в огонь. Книга уничтожена, но в принципе из дыма, пепла и жара можно восстановить каждое слово: информация искажена, но не утрачена", — рассказал соавтор исследования Ричард Пинчак, старший научный сотрудник Института экспериментальной физики Словацкой академии наук.

Однако, по мнению Хокинга, черные дыры в конце концов должны испаряться, превращаясь в ничто и унося с собой всю содержавшуюся в них информацию. Группа исследователей утверждает, что решение этой загадки работает только в том случае, если во Вселенной больше четырех измерений.

© AP Photo / PA/ Anthony Devlin Британский физик-теоретик Cтивен Хокинг © AP Photo / PA/ Anthony Devlin Британский физик-теоретик Cтивен Хокинг

Скручивание пространства и времени

Согласно теориям Эйнштейна, пространство-время похоже на четырехмерный лист, который может скручиваться, изгибаться и растягиваться под воздействием сильных гравитационных полей. Однако в новом исследовании заявляют другое.

"Наша модель предполагает, что во Вселенной на самом деле семь измерений: те четыре, которые мы знаем, плюс три крошечных дополнительных измерения, свернутых настолько плотно, что мы не можем воспринимать их напрямую", — сказал Пинчак.

Данные дополнительные измерения образуют высокосимметричную структуру, известную как геометрия G₂. В новой модели эта геометрическая структура порождает физический эффект, называемый торсионным полем, который можно представить как скручивание пространства-времени.

В миллиарды раз меньше электрона

Согласно теории ученых, по мере того как черная дыра испаряется до минимально возможных масштабов, ее семь измерений запутываются в узел. Когда этот узел становится достаточно маленьким, сворачивание этих скрытых измерений создает направленную наружу силу, которая не дает черной дыре схлопнуться до конца.

"Эта сила отталкивания действует как тормоз, останавливая испарение до того, как черная дыра полностью исчезнет", — сказал Пинчак. Вместо того чтобы исчезнуть, черная дыра превращается в совсем крошечный остаток — примерно в десять миллиардов раз меньше массы электрона.

Однако этот скрученный узел скрытых измерений по-прежнему хранит всю информацию, попавшую в черную дыру, словно миниатюрная флешка.

Недостатки теории

В то же время у представленной учеными модели есть серьезные проблемы. Стандартное описание испарения черных дыр основано на квазиклассическом приближении, которое, как ожидается, перестает работать на чрезвычайно малых масштабах.

"По мере того как черная дыра сжимается до размеров планковской длины, все существующие модели, в том числе и наша, рано или поздно столкнутся с переходом в режим глубокой квантовой гравитации", — отметил Пинчак.