Священник рассказал, какой праздник в Церкви называют женским днем

Краткий пересказ от РИА ИИ Священник Владислав Береговой рассказал, что День жен-мироносиц в Церкви с 1990-х годов называют "православным женским днем".

Этот праздник православные отмечают через две недели после Пасхи.

Торжество установлено в память о женщинах-христианках, первыми узнавших о воскресении Христа.

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. День жен-мироносиц в Церкви с 1990-х годов называют "православным женским днем", рассказал РИА Новости руководитель миссионерского отдела Песоченской епархии, священник Владислав Береговой.

День жен-мироносиц отмечается в православии через две недели после Пасхи. В 2026 году он приходится на 26 апреля. Этот праздник установлен в память о женщинах-христианках, первыми узнавших о воскресении Господа.

"Сравнение с 8 Марта действительно напрашивается. Еще с 90-х годов в Церкви этот день стали называть "православным женским днем", и в этом, безусловно, есть свой смысл", - сказал агентству Береговой.

Тем не менее, день жен-мироносиц - это не просто аналог советского праздника, отметил священнослужитель.

"Для древнего мира женщина была существом "второго сорта". С ней даже разговаривать считалось зазорным, а Господь наш Иисус Христос пришел, чтобы изменить этот мир. И женщины, чуткие сердцем, это почувствовали: они слушали Его проповеди и служили Ему "от имений своих", - заключил Береговой.