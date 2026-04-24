12:15 24.04.2026
Священник рассказал, какой праздник в Церкви называют женским днем

Священник Береговой: День жен-мироносиц называют "православным женским днем"

Богослужение
Богослужение - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
© Sputnik / Мурад Оруджев
Перейти в медиабанк
Богослужение
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. День жен-мироносиц в Церкви с 1990-х годов называют "православным женским днем", рассказал РИА Новости руководитель миссионерского отдела Песоченской епархии, священник Владислав Береговой.
День жен-мироносиц отмечается в православии через две недели после Пасхи. В 2026 году он приходится на 26 апреля. Этот праздник установлен в память о женщинах-христианках, первыми узнавших о воскресении Господа.
"Сравнение с 8 Марта действительно напрашивается. Еще с 90-х годов в Церкви этот день стали называть "православным женским днем", и в этом, безусловно, есть свой смысл", - сказал агентству Береговой.
Тем не менее, день жен-мироносиц - это не просто аналог советского праздника, отметил священнослужитель.
"Для древнего мира женщина была существом "второго сорта". С ней даже разговаривать считалось зазорным, а Господь наш Иисус Христос пришел, чтобы изменить этот мир. И женщины, чуткие сердцем, это почувствовали: они слушали Его проповеди и служили Ему "от имений своих", - заключил Береговой.
Согласно Евангелию, у креста, на котором был распят Христос, стояли Богоматерь с любимым учеником Господа Иоанном и женщины, следовавшие за Иисусом и его учениками и служившие им. Среди них были Мария Магдалина, Мария (мать Иакова), Саломия и другие - те, кого впоследствии назвали женами-мироносицами. Они остались верными Христу до конца. Жены-мироносицы первые узнали о воскрешении Иисуса. Когда они пришли ко гробу Господня, то увидели, что камень от него отвален, и ангел возвестил им, что Христос воскрес.
