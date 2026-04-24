На Урале задержали членов ОПГ за хищение выплат участникам СВО

"Злоумышленники организовали криминальный бизнес на поиске кандидатов для службы по контракту. Они отправляли людей в зону специальной военной операции, а затем похищали их единовременные выплаты – в том числе те, которые положены родственникам в случае гибели военнослужащего", – рассказали в ведомстве.