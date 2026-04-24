20:36 24.04.2026
На Урале задержали членов ОПГ за хищение выплат участникам СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Челябинской области задержали членов ОПГ за хищение выплат участникам СВО.
  • По версии следствия, подозреваемые отправляли людей в зону специальной военной операции, а затем похищали их единовременные выплаты, в том числе предназначенные родственникам в случае гибели военнослужащего.
  • В отношении задержанных возбудили шесть уголовных дел о мошенничестве в особо крупном размере, суд избрал им различные меры пресечения, в том числе заключение под стражу.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 апр – РИА Новости. Членов организованной преступной группы, которым вменяют хищение выплат участников СВО, поймали в Челябинской области, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.
По данным пресс-службы, вычислили шестерых фигурантов сотрудники управления по борьбе с IT-преступлениями ГУ МВД России по Челябинской области при силовой поддержке СОБР Росгвардии и участии регионального УФСБ.
"Злоумышленники организовали криминальный бизнес на поиске кандидатов для службы по контракту. Они отправляли людей в зону специальной военной операции, а затем похищали их единовременные выплаты – в том числе те, которые положены родственникам в случае гибели военнослужащего", – рассказали в ведомстве.
Как пояснили в главке, фигуранты находили социально незащищенных граждан и убеждали заключать контракты. Среди задержанных есть и три женщины, вступившие в фиктивные браки, еще двое мужчин и одна женщина оформляли на себя банковские доверенности. В отношении них возбудили шесть уголовных дел о мошенничестве в особо крупном размере, по местам их жительства в Челябинской и Свердловской областях проведены обыски.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе областного УФСБ, члены ОПГ могли получить право на получение выплат более 80 миллионов рублей, суд в Челябинске избрал задержанным различные меры пресечения, в том числе и заключение под стражу.
