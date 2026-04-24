ВСУ за неделю потеряли более 1410 боевиков в зоне действия "Запада"

МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Украинские войска за прошедшую неделю потеряли более 1410 военнослужащих в зоне работы российской группировки "Запад", сообщили в Минобороны РФ.

"Потери противника на данном направлении составили свыше 1410 военнослужащих, 18 боевых бронированных машин, 111 автомобилей, 20 орудий полевой артиллерии, три станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 17 складов боеприпасов", - говорится в сводке российского ведомства за период с 18 по 24 апреля.